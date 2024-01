Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 45,39 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,39 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 45,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,16 EUR. Zuletzt wechselten 322.186 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,18 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 24,58 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,24 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 19.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

