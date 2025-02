So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag nordwärts

26.02.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 38,65 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 38,65 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.479 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft. Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,37 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,58 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,86 EUR aus. Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -48,379 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

