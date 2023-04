Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Verlusten

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 49,85 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,00 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.993 Stück gehandelt.

Am 06.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,54 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,50 EUR an.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 14.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 17,27 EUR im Jahr 2023 aus.

