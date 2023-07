Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 53,30 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 53,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,04 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 354.882 Porsche Automobil vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,98 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,68 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 71,38 EUR angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,98 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

