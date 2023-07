Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag freundlich

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 54,36 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 54,36 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,44 EUR an. Mit einem Wert von 54,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.739 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,98 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 37,93 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 48,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,38 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.08.2024 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,98 EUR je Aktie aus.

