Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 54,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 54,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.304 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 9,86 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,33 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 19.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 14,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Hot Stocks heute: Bullenfalle wurde ausgelöst - Aktienbesprechung: Porsche, Medios und Gerresheimer

Volkswagen-Aktie höher: Musterprozess zur VW-Dieselaffäre bleibt zäh - Kleinere E-Modelle für China geplant

Porsche-Aktie gefragt: Goldman nimmt Porsche SE mit 'Buy' wieder in die Bewertung auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images