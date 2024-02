Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag behauptet

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche Automobil vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,94 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,94 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,94 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,74 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.336 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,18 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,97 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 EUR am 27.10.2023. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 14,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 25.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,23 EUR je Aktie aus.

