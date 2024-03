Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 49,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 49,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 539.855 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 41,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,16 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 62,86 EUR.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 14.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 15,97 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester