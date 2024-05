Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche Automobil vz konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 49,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 232.817 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (41,65 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,67 EUR aus.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Zuschlägen