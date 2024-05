Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 48,76 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 48,76 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,81 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.372 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (41,65 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 14,58 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,63 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,58 EUR je Aktie belaufen.

