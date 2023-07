Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 52,98 EUR ab.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 52,98 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 52,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,78 EUR. Bisher wurden heute 50.037 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,98 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 71,38 EUR.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 08.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,98 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

