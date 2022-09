Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz fällt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr fiel die Porsche SE Vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 69,20 EUR. Bei 71,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 379.884 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 97,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,96 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 17,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 87,63 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2021 abgelaufenen Quartal legte Porsche SE Vz am 19.05.2021 vor. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.11.2022 vorlegen. Porsche SE Vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

IPO: Porsche Sportwagen-Aktien dürften bei Börsengang offenbar oberes Ende der Spanne erreichen

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Porsche SE-Aktie steigt, VW-Aktie stabil: Beginn der Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien - reges Interesse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images