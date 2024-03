Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 49,00 EUR an der Tafel.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 49,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,47 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 48,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 122.684 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,16 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,17 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 15,97 EUR im Jahr 2024 aus.

