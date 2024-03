Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 49,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 401.552 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (41,65 EUR). Mit Abgaben von 15,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 57,17 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Am 20.05.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 15,97 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

DAX aktuell: DAX klettert zum Handelsende

Porsche arbeitet bei Softwareentwicklung mit Applied Intuition zusammen - Porsche-Aktie im Plus