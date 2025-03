Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 36,12 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 36,12 EUR abwärts. Bei 35,86 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 35,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.654 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,85 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 33,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86 EUR an.

Am 13.11.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 31.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 13,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

VW, Porsche, Mercedes-Benz und BMW in Rot: Autozölle bringen Aktien unter Druck - Wen es besonders hart trifft

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge