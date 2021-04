Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz mit roten Vorzeichen

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 89,14 EUR ab. Die Porsche SE Vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,06 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,98 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 2.828 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2021 erreicht. Am 15.05.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,28 EUR je Porsche SE Vz-Aktie an. Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 14,87 EUR je Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

