Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz steigt am Vormittag

Das Papier von Porsche SE Vz legte um 07:32 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,3 Prozent auf 77,10 EUR.

Am 08.06.2021 markierte das Papier bei 102,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche SE Vz-Aktie somit 24,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,10 EUR). Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 14,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,13 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche SE Vz am 29.03.2022 vor.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Porsche SE Vz am 10.05.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.05.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 16,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images