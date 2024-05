Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz legt am Vormittag zu

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 50,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 50,38 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 50,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 50,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.873 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,83 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 20,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 56,67 EUR angegeben.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,58 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester