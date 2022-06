Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz steigt am Mittag

Die Porsche SE Vz-Aktie konnte um 28.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 68,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 68,54 EUR. Bei 66,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 223.901 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 29,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2022 bei 63,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 7,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche SE Vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie in Höhe von 15,19 EUR im Jahr 2023 aus.

