Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 53,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 53,40 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 53,10 EUR. Bei 53,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 220.567 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 74,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,41 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,38 EUR am 28.04.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 10,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 71,38 EUR angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 08.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

