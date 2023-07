Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 53,86 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 53,86 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,88 EUR an. Bei 53,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 332.160 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,38 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 10,17 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,38 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Am 06.08.2024 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,98 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

