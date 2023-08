Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteidigt Stellung am Montagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Bei der Porsche Automobil vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,64 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,64 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,12 EUR an. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 48,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.741 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 31.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 52,26 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,19 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 71,38 EUR angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 17,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

