Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 37,13 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 37,13 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.898 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Mit Abgaben von 17,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche Automobil vz ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Porsche Automobil vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

