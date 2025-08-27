DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Porsche Automobil vz im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag freundlich

28.08.25 16:10 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,73 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,90 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,43 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,98 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 169.439 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Abschläge von 17,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 37,71 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren verloren

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

