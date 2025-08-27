Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag freundlich

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,90 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,43 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,98 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 169.439 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Abschläge von 17,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 37,71 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

