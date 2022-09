Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Vormittag mit roter Tendenz

Die Porsche SE Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 67,60 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,60 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 53.411 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Gewinne von 30,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 59,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,46 Prozent würde die Porsche SE Vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,63 EUR.

Am 19.05.2021 hat Porsche SE Vz die Kennzahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Porsche SE Vz möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche SE Vz im Jahr 2021 14,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

