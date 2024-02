Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 49,71 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 49,64 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 11.678 Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 60,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 19,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,16 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,14 EUR aus.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 21.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,23 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

