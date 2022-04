Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz schiebt sich am Mittag vor

Die Porsche SE Vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 78,84 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,74 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,14 EUR. Zuletzt wechselten 94.858 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2021 auf bis zu 102,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche SE Vz-Aktie derzeit noch 22,71 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 67,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche SE Vz-Aktie 17,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,13 EUR.

Am 29.03.2022 lud Porsche SE Vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Porsche SE Vz am 10.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 16.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Porsche-Aktie knapp im Minus: Porsche SE gewinnt in Berufung gegen Hedgefonds

Porsche SE-Aktie: Die neue Börsenhoffnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images