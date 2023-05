Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag im Aufwind

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 54,88 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 55,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.735 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 45,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,14 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

