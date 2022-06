Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittwochmittag tiefer

Die Porsche SE Vz-Aktie wies um 29.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 66,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 66,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,00 EUR. Von der Porsche SE Vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.945 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,66 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Kursplus von 31,46 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche SE Vz-Aktie 4,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 97,50 EUR an.

Am 19.05.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche SE Vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Porsche SE Vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie in Höhe von 15,11 EUR im Jahr 2023 aus.

