Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 55,02 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 55,02 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 480.677 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 74,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,28 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,07 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 73,50 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 08.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 06.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

