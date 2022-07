Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Nachmittag fester

Um 29.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Porsche SE Vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 70,96 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 71,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 329.766 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 27,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Verlust von 20,15 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche SE Vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Porsche SE Vz rechnen Experten am 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche SE Vz einen Gewinn von 14,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

