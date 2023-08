Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Dienstagvormittag an

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 49,09 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,09 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 49,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.063 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,06 EUR erreichte der Titel am 31.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 50,87 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 48,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,83 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,38 EUR an.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 vorlegen. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

