Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 36,55 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 36,55 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,51 EUR. Bisher wurden heute 3.256 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. 16,61 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,66 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche Automobil vz einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 7,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren verloren