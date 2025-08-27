DAX23.987 -0,2%ESt505.378 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,06 -0,3%Gold3.409 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag mit KursVerlusten

29.08.25 09:25 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 36,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,58 EUR -0,15 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 36,55 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,51 EUR. Bisher wurden heute 3.256 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. 16,61 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,66 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche Automobil vz einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 7,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

