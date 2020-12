Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von Porsche SE Vz

Die Porsche SE Vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 57,52 EUR. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,52 EUR nach. Mit einem Wert von 58,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 59.465 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,66 EUR erreichte der Titel am 10.01.2020 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.03.2020 bei 28,28 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche SE Vz-Aktie bei 63,60 EUR. Den erwarteten Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 11,56 EUR fest.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

