Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil vz am Nachmittag zu

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 45,61 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 46,09 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 439.343 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 60,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 31,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (41,65 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 8,68 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,14 EUR an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,40 EUR fest.

