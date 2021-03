Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz präsentiert sich stärker

Die Porsche SE Vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 90,46 EUR. Bei 90,76 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 90,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 80.863 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.03.2021 erreichte der Anteilsschein mit 94,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2020 bei 35,42 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,28 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 14,78 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

