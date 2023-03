Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 53,08 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 53,42 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 376.431 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,88 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 40,94 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 49,79 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 6,61 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 24,00 EUR gegenüber 24,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 15.05.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 14.05.2024.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,18 EUR je Aktie.

