Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 47,91 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 47,91 EUR. Im Tief verlor die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 47,62 EUR. Bei 49,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 568.469 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,67 EUR.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

