Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag schwächer

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 48,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 48,79 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,74 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,21 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.455 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 20,64 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,63 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,56 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,16 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 14.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags