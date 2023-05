Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Bei der Porsche Automobil vz-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 54,26 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,32 EUR aus. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 54,14 EUR ein. Bei 54,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 12.202 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 47,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 12,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 73,14 EUR.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 06.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,41 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Hot Stocks heute: STEICO mit Übernahmefantasie - Porsche SE zahlt Brückenfinanzierung zurück

Porsche-Aktie etwas tiefer: Porsche Holding bekräftigt Ausblick nach Gewinnrückgang

Porsche-Aktie freundlich: VW-Tochter Porsche AG mit deutlicher Umsatz und Gewinnsteigerung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images