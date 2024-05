Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 50,32 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 50,32 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 50,50 EUR. Mit einem Wert von 49,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 360.711 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 14,51 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 17,23 Prozent wieder erreichen.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2024 vor.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 16,89 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück