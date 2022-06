Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Die Porsche SE Vz-Aktie musste um 30.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 61,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 61,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 677.164 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche SE Vz-Aktie 36,78 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,36 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Porsche SE Vz-Aktie im Durchschnitt mit 97,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2021 abgelaufenen Quartal legte Porsche SE Vz am 19.05.2021 vor. Das vergangene Quartal hat Porsche SE Vz mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Porsche SE Vz-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 15,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Rennen um die Spitze auf dem Elektroauto-Markt: Kann Volkswagen den Nasdaq-Konzern Tesla schon 2024 überholen?

Volkswagen - Eine Konzerngeschichte

Tesla & Co.: Die schnellsten E-Autos 2021

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images