Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 55,22 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 55,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 55,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,40 EUR. Zuletzt wechselten 24.624 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. 35,78 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 48,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 12,39 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,50 EUR.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.08.2024 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,45 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

