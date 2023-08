Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag fester

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,72 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 49,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.116 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 49,22 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (48,19 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,90 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,38 EUR an.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,51 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

