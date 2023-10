Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,28 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,28 EUR an der Tafel. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,62 EUR aus. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 42,13 EUR. Bei 42,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 196.160 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 44,70 Prozent zulegen. Bei 41,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,86 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,19 EUR je Aktie.

