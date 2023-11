Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 44,90 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 44,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 44,69 EUR. Mit einem Wert von 45,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 197.721 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 60,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,03 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 65,14 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,21 EUR fest.

