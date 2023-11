Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 44,95 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 44,95 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,69 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 343.876 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 60,18 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 65,14 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

