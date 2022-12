Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Vormittag auf rotes Terrain

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 50,86 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 50,86 EUR. Mit einem Wert von 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 8.177 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 47,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 2,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 79,17 EUR.

Am 19.05.2021 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

