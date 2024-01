Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 46,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 46,02 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 46,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,80 EUR. Bisher wurden heute 135.840 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 23,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 65,14 EUR angegeben.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

