Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

31.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 37,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 38,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 208.119 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 33,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 12,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,89 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,57 EUR an. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.11.2024. Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,94 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich DAX aktuell: DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

